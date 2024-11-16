Зеленський провів велику нараду щодо пункту "про політику героїв"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 16 листопада після зустрічі з главою МЗС Японії провів нараду з підготовки внутрішнього Плану стійкості – пункт про політику героїв.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Доволі широка була нарада – не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу.

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І це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємоповʼязаний із Планом перемоги, який ми представили партнерам і який може бути реалізований саме партнерами. Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні й від партнерів".