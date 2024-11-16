Зеленский провел большое совещание по пункту "о политике героев"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 16 ноября после встречи с главой МИД Японии провел совещание по подготовке внутреннего Плана устойчивости - пункт о политике героев.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Довольно широкое было совещание - не только Министерство ветеранов. Различные чиновники. Много аспектов. Очень важно, чтобы было не меньше конкретики в решениях государства. Конкретные программы, которые работают. Конкретные меры поддержки. Конкретные вещи в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа. И конкретные предложения на послевоенное время для наших воинов, которые доказали, что являются самой крепкой силой в Европе, способной защищать свой дом и всю Европу.

Реклама:

И это лишь один из многих аспектов, в которых внутренний План устойчивости Украины взаимосвязан с Планом победы, который мы представили партнерам и который может быть реализован именно партнерами. Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью, своей стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и стойкость нужны и от партнеров".