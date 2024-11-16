Зеленський – главі МЗС Японії: Росія вчить КНДР сучасній війні, дестабілізація може розширитись

Президент Володимир Зеленський повідомив про новий пакет допомоги від Японії й підкреслив необхідність протидіяти співпраці РФ і КНДР, оскільки вона може стати причиною "значної ширшої дестабілізації".

Джерело: звернення президента

Деталі: Зеленський зазначив, що в суботу зустрівся з міністром закордонних справ Японії, який перебуває з візитом в Україні. Він назвав символічним те, що це перший закордонний візит японського міністра після призначення нового уряду Японії.

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Президент повідомив про новий пакет підтримки від Японії та додав, що з початку повномасштабної війни підтримка Україні від Японії склала вже 12 мільярдів доларів.

Пряма мова: "Ми обговорили і те, що тепер Північна Корея стала спільником Росії та допомагає Путіну в цій злочинній війні. Я поінформував про активність північнокорейських військових на Курщині, про всі загрози від співпраці Пхеньяна та Москви.

Росія вчить Північну Корею сучасній війні, і це може стати причиною значної ширшої дестабілізації. Маємо разом і з усіма іншими нашими партнерами цьому протидіяти".

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Деталі: Також Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Японії посилення санкцій проти Росії, економічну співпрацю України з Японією, відбудову і "те, як наблизити справедливий мир".

"Ми готуємось і до розмови з новим премʼєр-міністром Японії", – додав Зеленський.