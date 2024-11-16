Зеленский – Японии: Россия учит КНДР современной войне, дестабилизация может расшириться

Президент Владимир Зеленский сообщил о новом пакете помощи от Японии и подчеркнул необходимость противодействовать сотрудничеству РФ и КНДР, поскольку оно может стать причиной "значительной более широкой дестабилизации".

Источник: обращение президента

Детали: Зеленский отметил, что в субботу встретился с министром иностранных дел Японии, который находится с визитом в Украине. Он назвал символическим то, что это первый зарубежный визит японского министра после назначения нового правительства Японии.

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Президент сообщил о новом пакете поддержки от Японии и добавил, что с начала полномасштабной войны поддержка Украины от Японии составила уже 12 миллиардов долларов.

Прямая речь: "Мы обсудили и то, что теперь Северная Корея стала сообщником России и помогает Путину в этой преступной войне. Я проинформировал об активности северокорейских военных на Курщине, обо всех угрозах от сотрудничества Пхеньяна и Москвы.

Россия учит Северную Корею современной войне, и это может стать причиной значительной более широкой дестабилизации. Мы должны вместе и со всеми другими нашими партнерами этому противодействовать".

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Детали: Также Зеленский обсудил с министром иностранных дел Японии усиление санкций против России, экономическое сотрудничество Украины с Японией, восстановление и "то, как приблизить справедливый мир".