Росіяни атакували Херсон дронами, поранено чоловіка

атаковане дроном авто в Херсоні, фото з Telegram Прокудіна

Внаслідок масованої атаки російських дронів на Херсон постраждало цивільне авто, поранено 43-річного чоловіка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА у Telegram

Деталі: Прокудін повідомив, що Дніпропетровський район Херсона перебуває під масованою атакою російських дронів.

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Згодом Херсонська ОВА повідомила, що російська армія атакувала з безпілотника цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки автомобіль загорівся.

Постраждав 43-річний чоловік. Його з опіками обличчя та рук, пораненням носа доставили до лікарні.