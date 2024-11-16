Росіяни атакували Херсон дронами, поранено чоловіка
Субота, 16 листопада 2024, 16:49
Внаслідок масованої атаки російських дронів на Херсон постраждало цивільне авто, поранено 43-річного чоловіка.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА у Telegram
Деталі: Прокудін повідомив, що Дніпропетровський район Херсона перебуває під масованою атакою російських дронів.
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Згодом Херсонська ОВА повідомила, що російська армія атакувала з безпілотника цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки автомобіль загорівся.
Постраждав 43-річний чоловік. Його з опіками обличчя та рук, пораненням носа доставили до лікарні.