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Россияне атаковали Херсон дронами, ранен мужчина

Катерина ТищенкоСуббота, 16 ноября 2024, 16:49
Россияне атаковали Херсон дронами, ранен мужчина
атакованное дроном авто в Херсоне, фото из Telegram Прокудина

В результате массированной атаки российских дронов на Херсон пострадало гражданское авто, ранен 43-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская ОВА в Telegram

Детали: Прокудин сообщил, что Днепропетровский район Херсона находится под массированной атакой российских дронов.

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Впоследствии Херсонская ОВА сообщила, что российская армия атаковала с беспилотника гражданское авто в Днепровском районе Херсона. В результате атаки автомобиль загорелся.

Пострадал 43-летний мужчина. Его с ожогами лица и рук, ранением носа доставили в больницу.

Херсонвойна
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