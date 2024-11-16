Россияне атаковали Херсон дронами, ранен мужчина
Суббота, 16 ноября 2024, 16:49
В результате массированной атаки российских дронов на Херсон пострадало гражданское авто, ранен 43-летний мужчина.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская ОВА в Telegram
Детали: Прокудин сообщил, что Днепропетровский район Херсона находится под массированной атакой российских дронов.
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Впоследствии Херсонская ОВА сообщила, что российская армия атаковала с беспилотника гражданское авто в Днепровском районе Херсона. В результате атаки автомобиль загорелся.
Пострадал 43-летний мужчина. Его с ожогами лица и рук, ранением носа доставили в больницу.