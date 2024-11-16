Россияне атаковали Херсон дронами, ранен мужчина

атакованное дроном авто в Херсоне, фото из Telegram Прокудина

В результате массированной атаки российских дронов на Херсон пострадало гражданское авто, ранен 43-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская ОВА в Telegram

Детали: Прокудин сообщил, что Днепропетровский район Херсона находится под массированной атакой российских дронов.

Реклама:

Впоследствии Херсонская ОВА сообщила, что российская армия атаковала с беспилотника гражданское авто в Днепровском районе Херсона. В результате атаки автомобиль загорелся.

Пострадал 43-летний мужчина. Его с ожогами лица и рук, ранением носа доставили в больницу.