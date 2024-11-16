AP: Росіяни використовують смертоносні "термобаричні" дрони одночасно з приманками

Під час масованих дронових атак проти України росіяни почали застосовувати смертоносні термобаричні безпілотники разом із великою кількістю дронів-приманок, що не містять вибухівки.

Джерело: Associated Press

Деталі: Як ідеться в матеріалі, завод у російській особливій економічній зоні "Алабуга" нещодавно почав випускати термобаричні безпілотники разом з приманками.

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Термобаричні боєголовки створюють вихор високого тиску і температури, який може проникати крізь товсті стіни. Вони висмоктують весь кисень на своєму шляху і мають страшну репутацію через травми, які завдаються навіть за межами початкового місця вибуху: ураження легенів, очних яблук, пошкодження мозку.

За словами людини, знайомої з російським виробництвом безпілотників, Росія розробила план щодо приманок наприкінці 2022 року і дала йому кодову назву "Операція "Хибна ціль"". Ідея полягала в тому, щоб запустити озброєні дрони разом з десятками приманок, іноді набитих ганчірками або пінопластом, які на радарі неможливо відрізнити від тих, що несуть справжні бомби. Таким чином, українські війська повинні за долі секунди приймати рішення про те, як витрачати обмежені ресурси, щоб врятувати життя і зберегти критично важливу інфраструктуру.

Цей співрозмовник, а також український експерт з електроніки Сергій Бескрестнов розповіли виданню, що дрони-приманки складають більше половини безпілотників, націлених на Україну.

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Бескрестнов, більш відомий як "Флеш", розповів, що термобаричні дрони вперше були використані влітку і що, за його оцінками, зараз вони складають від 3% до 5% всіх безпілотників, які застосовуються проти України.

"Цей тип боєприпасів має можливість зруйнувати величезну будівлю, особливо багатоповерхівку. І це дуже ефективно, якщо Російська Федерація спробує атакувати наші електростанції", - сказав він.

Завдяки оптичним хитрощам радар не може відрізнити безпілотник, озброєний звичайним 50-кілограмовим вантажем вибухівки або термобаричною зброєю від безпілотника без боєголовки або оснащеного камерами спостереження з прямою трансляцією. Тому, навіть знаючи, що приманки зараз складають більшу частину рою, Україна не може дозволити собі пропустити що-небудь.

"Для нас це просто точка на радарі... Вона має швидкість, напрямок і висоту. Ми не маємо можливості ідентифікувати точну ціль під час польоту, тому ми повинні або глушити їх засобами радіоелектронної боротьби, або використовувати вогневу міць для їх нейтралізації. Ворог використовує це, щоб розсіяти нашу увагу", - розповів представник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

Що передувало: Раніше видання Defense express повідомляло, що Росія почала масово використовувати на ударних дронах типу Shahed-136 термобаричну бойову частину, яка становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень.

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