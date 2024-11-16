AP: Россияне используют смертоносные "термобарические" дроны одновременно с приманками

Во время массированных дроновых атак против Украины россияне начали применять смертоносные термобарические беспилотники вместе с большим количеством дронов-приманок, не содержащих взрывчатки.

Источник: Associated Press

Детали: Как говорится в материале, завод в российской особой экономической зоне "Алабуга" недавно начал выпускать термобарические беспилотники вместе с приманками.

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Термобарические боеголовки создают вихрь высокого давления и температуры, который может проникать сквозь толстые стены. Они высасывают весь кислород на своем пути и имеют страшную репутацию из-за травм, которые наносятся даже за пределами первоначального места взрыва: поражение легких, глазных яблок, повреждение мозга.

По словам человека, знакомого с российским производством беспилотников, Россия разработала план по приманкам в конце 2022 года и дала ему кодовое название "Операция "Ложная цель"". Идея заключалась в том, чтобы запустить вооруженные дроны вместе с десятками приманок, иногда набитых тряпками или пенопластом, которые на радаре невозможно отличить от тех, что несут настоящие бомбы. Таким образом, украинские войска должны за доли секунды принимать решение о том, как тратить ограниченные ресурсы, чтобы спасти жизни и сохранить критически важную инфраструктуру.

Этот собеседник, а также украинский эксперт по электронике Сергей Бескрестнов рассказали изданию, что дроны-приманки составляют более половины беспилотников, нацеленных на Украину.

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Бескрестнов, более известный как "Флеш", рассказал, что термобарические дроны впервые были использованы летом и что, по его оценкам, сейчас они составляют от 3% до 5% всех беспилотников, которые применяются против Украины.

"Этот тип боеприпасов имеет возможность разрушить огромное здание, особенно многоэтажку. И это очень эффективно, если Российская Федерация попытается атаковать наши электростанции", - сказал он.

Благодаря оптическим хитростям радар не может отличить беспилотник, вооруженный обычным 50-килограммовым грузом взрывчатки или термобарическим оружием от беспилотника без боеголовки или оснащенного камерами наблюдения с прямой трансляцией. Поэтому, даже зная, что приманки сейчас составляют большую часть роя, Украина не может позволить себе пропустить что-либо.

"Для нас это просто точка на радаре... Она имеет скорость, направление и высоту. Мы не имеем возможности идентифицировать точную цель во время полета, поэтому мы должны либо глушить их средствами радиоэлектронной борьбы, либо использовать огневую мощь для их нейтрализации. Враг использует это, чтобы рассеять наше внимание", - рассказал представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Что предшествовало: Ранее издание Defense express сообщало, что Россия начала массово использовать на ударных дронах типа Shahed-136 термобарическую боевую часть, которая представляет значительно большую угрозу при поражении помещений.

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