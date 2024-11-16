Росіяни поранили цивільних у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях

постраждале авто в Запорізькій області, фото з Telegram Івана Федорова

У суботу внаслідок російських атак є поранені серед цивільних мешканців у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Херсонська ОВА

Деталі: Як повідомив Федоров, близько 17-ї години росіяни завдали удар по населеному пункту Василівського району Запорізької області.

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Вибуховою хвилею та уламками знищено легкову автівку, а чоловік отримав поранення.

Голова Дніпропетровської ОВА написав, що внаслідок атаки безпілотниками по Нікопольському району постраждала 75-річна жінка. Їй надали медичну допомогу.

Пошкоджені транспортне підприємство, п`ятиповерхівка, 10 приватних будинків та 10 господарських споруд, 3 гаражі, сонячні панелі, теплиця, лінія електропередач та газогін.

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На Херсонщині близько 17 години під удар російського дрона потрапили двоє жителів Комишан, які перебували в автобусі. В них – вибухові травми й контузії. 41-річний чоловік також дістав уламкові поранення обличчя та передпліччя. В 19-річного потерпілого діагностували поранення руки. Чоловіків госпіталізовано.

Також російські війська скинули вибухівку з БпЛА на 55-річного жителя Берислава. Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням ноги.