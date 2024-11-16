Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни поранили цивільних у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях

Катерина ТищенкоСубота, 16 листопада 2024, 19:43
Росіяни поранили цивільних у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях
постраждале авто в Запорізькій області, фото з Telegram Івана Федорова

У суботу внаслідок російських атак є поранені серед цивільних мешканців у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Херсонська ОВА

Деталі: Як повідомив Федоров, близько 17-ї години росіяни завдали удар по населеному пункту Василівського району Запорізької області.

Реклама:

Вибуховою хвилею та уламками знищено легкову автівку, а чоловік отримав поранення.

Голова Дніпропетровської ОВА написав, що внаслідок атаки безпілотниками по Нікопольському району постраждала 75-річна жінка. Їй надали медичну допомогу.

Пошкоджені транспортне підприємство, п`ятиповерхівка, 10 приватних будинків та 10 господарських споруд, 3 гаражі, сонячні панелі, теплиця, лінія електропередач та газогін.

РЕКЛАМА:

На Херсонщині близько 17 години під удар російського дрона потрапили двоє жителів Комишан, які перебували в автобусі. В них – вибухові травми й контузії. 41-річний чоловік також дістав уламкові поранення обличчя та передпліччя. В 19-річного потерпілого діагностували поранення руки. Чоловіків госпіталізовано.

Також російські війська скинули вибухівку з БпЛА на 55-річного жителя Берислава. Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням ноги.

Запорізька областьДніпропетровська областьХерсонська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У готелі Києва сталася стрілянина: є загиблий і поранені, нападника шукають

Reuters: Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині

Залужний вважає, що Європа не готова до тривалої війни з Росією

У неділю відключення електроенергії діятимуть 4 години

Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Африкою досвідом знищення "вагнерівців"

За отруєнням Ющенка, ймовірно, стоїть Росія – розвідка США розсекретила документ

Усі новини...
Запорізька область
ЗАЕС знову на межі блекауту – Міненерго
ОВА: У Запоріжжі цієї ночі окупанти понівечили обʼєкти інфраструктури
Російські війська завдали 6 ударів по Запорізькій області, пошкодили багатоповерхівку
Останні новини
00:58
Росія б’є по Україні північнокорейськими ракетами із західними компонентами – CNN
00:25
Науковці вважають, що розкрили ще один секрет довголіття. Він повʼязаний із відчуттям вдячності
00:06
боксУкраїнський боксер Захожий зазнав першої поразки в кар’єрі та втратив титул EBU
23:57
На фронті за день відбулося понад 220 боєзіткнень – Генштаб
23:54
За крок до сотої перемоги. Американка Шиффрін виграла другий слалом у гірських лижах в новому сезоні
23:47
"Люди мруть щодня по 10-20 душ на ходу". Спогади про Голодомор у маловідомих щоденниках Луки Гусака
23:12
Донецький "Шахтар" розгромив "Інгулець" у чемпіонаті України з футболу
22:49
У неділю в низці регіонів ожеледиця, можливі порушення руху транспорту
22:22
Путін заборонив "пропагувати" в Росії відмову народжувати дітей
21:59
автоспортВід Шумахера до Ферстапена: 5 найкращих проривів в історії Формули-1
Усі новини...
Реклама:
Реклама: