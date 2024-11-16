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Россияне ранили гражданских в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях

Катерина ТищенкоСуббота, 16 ноября 2024, 19:43
Россияне ранили гражданских в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях
пострадавшее авто в Запорожской области, фото из Telegram Ивана Федорова

В субботу в результате российских атак есть раненые среди гражданских жителей в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Херсонская ОВА

Детали: Как сообщил Федоров, около 17 часов россияне нанесли удар по населенному пункту Васильевского района Запорожской области.

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Взрывной волной и обломками уничтожен легковой автомобиль, а мужчина получил ранения.

Председатель Днепропетровской ОГА написал, что в результате атаки беспилотниками по Никопольскому району пострадала 75-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь.

Повреждены транспортное предприятие, пятиэтажка, 10 частных домов и 10 хозяйственных построек, 3 гаража, солнечные панели, теплица, линия электропередач и газопровод.

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На Херсонщине около 17 часов под удар российского дрона попали двое жителей Камышан, которые находились в автобусе. У них – взрывные травмы и контузии. 41-летний мужчина также получил осколочные ранения лица и предплечья. У 19-летнего пострадавшего диагностировали ранение руки. Мужчины госпитализированы.

Также российские войска сбросили взрывчатку с БПЛА на 55-летнего жителя Берислава. Пострадавшего доставили в больницу со взрывной травмой и ранением ноги.

Запорожская областьДнепропетровская областьХерсонская областьбеспилотники
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