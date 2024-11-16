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Росіяни вдарили по Миколаєву

Катерина ТищенкоСубота, 16 листопада 2024, 20:07
Росіяни вдарили по Миколаєву
ілюстративне фото з Facebook Сєнкевича

Російські війська у суботу ввечері завдали удару по Миколаєву.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Деталі: О 19:22 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

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О 19:24 Сєнкевич повідомив, що в Миколаєві чутно вибух.

О 19:49 Кім написав: "Чітко розуміємо куди. Поки без викликів швидкої. Сподіваюсь, все буде так і надалі".

Миколаївракетний удар
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