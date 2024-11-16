Россияне ударили по Николаеву
Суббота, 16 ноября 2024, 20:07
Российские войска в субботу вечером нанесли удар по Николаеву.
Источник: Воздушные силы ВСУ, мэр Николаева Александр Сенкевич, председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram
Детали: В 19:22 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Реклама:
В 19:24 Сенкевич сообщил, что в Николаеве слышен взрыв.
В 19:49 Ким написал: "Четко понимаем куда. Пока без вызовов скорой. Надеюсь, все будет так и в дальнейшем".