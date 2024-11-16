FT: Північна Корея надала Росії пів сотні САУ "Коксан" і 20 РСЗВ

За даними Financial Times, Північна Корея відправила до Росії близько 50 самохідних артилерійських установок M1989 "Коксан" та 20 реактивних систем залпового вогню, деякі з них були перекинуті в Курську область.

Джерело: Financial Times із посиланням на дані української розвідки

Деталі: Як пише видання з посиланням на переданий йому звіт української розвідки, за останні тижні КНДР надала Росії близько 50 170-мм САУ M1989 північнокорейського виробництва та 20 оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню, які можуть стріляти як звичайними ракетами, так і керованими.

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Зазначається, що українські офіційні особи надали інформацію про зброю після того, як цього тижня в соціальних мережах почала поширюватися фотографія, на якій зображені північнокорейські гаубиці. На фотографії, яку аналітики з відкритих джерел змогли географічно прив'язати до Красноярського краю в центральній Росії, було зображено кілька гаубиць, покритих маскувальною сіткою, які перевозили залізницею на захід.

Ці важкі системи озброєння можуть стріляти снарядами на відстань до 60 км. Гаубиці M1989, вироблені в 1989 році, є дещо модернізованими версіями оригінальних моделей M1979, вперше випущених наприкінці 1970-х років, які Пхеньян постачав Тегерану під час ірано-іракської війни.

Модернізована ракетна система базується на радянській системі БМ-27 "Ураган" - самохідній 220-мм реактивній системі залпового вогню, призначеній для доставки касетних боєприпасів. У травні Північна Корея заявила, що успішно випробувала оновлену систему з високоточним наведенням боєприпасів.

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Високопоставлений український чиновник повідомив FT, що тепер Пхеньян хоче випробувати зброю в бою. Київ очікує, що вона буде використана проти українських сил, які наразі утримують близько 600 кв. км території в Курській області Росії.

Що передувало: У звіті за 14 листопада Інститут вивчення війни повідомляв із посиланням на російські джерела, що Північна Корея могла надати Росії 170-мм самохідні артилерійські установки M1989 "Коксан" північнокорейського виробництва. Російські блогери опублікували фотографії, на яких видно потяг, що перевозить нібито північнокорейські 170-мм самохідні артилерійські системи M1989 "Коксан" у Красноярську.