FT: Северная Корея предоставила России полсотни САУ "Коксан" и 20 РСЗО

По данным Financial Times, Северная Корея отправила в Россию около 50 самоходных артиллерийских установок M1989 "Коксан" и 20 реактивных систем залпового огня, некоторые из них были переброшены в Курскую область.

Источник: Financial Times со ссылкой на данные украинской разведки

Детали: Как пишет издание со ссылкой на переданный ему отчет украинской разведки, за последние недели КНДР предоставила России около 50 170-мм САУ M1989 северокорейского производства и 20 обновленных 240-мм реактивных систем залпового огня, которые могут стрелять как обычными ракетами, так и управляемыми.

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Отмечается, что украинские официальные лица предоставили информацию об оружии после того, как на этой неделе в социальных сетях начала распространяться фотография, на которой изображены северокорейские гаубицы. На фотографии, которую аналитики из открытых источников смогли географически привязать к Красноярскому краю в центральной России, было изображено несколько гаубиц, покрытых маскировочной сеткой, которые перевозили по железной дороге на запад.

Эти тяжелые системы вооружения могут стрелять снарядами на расстояние до 60 км. Гаубицы M1989, произведенные в 1989 году, являются несколько модернизированными версиями оригинальных моделей M1979, впервые выпущенных в конце 1970-х годов, которые Пхеньян поставлял Тегерану во время ирано-иракской войны.

Модернизированная ракетная система базируется на советской системе БМ-27 "Ураган" - самоходной 220-мм реактивной системе залпового огня, предназначенной для доставки кассетных боеприпасов. В мае Северная Корея заявила, что успешно испытала обновленную систему с высокоточным наведением боеприпасов.

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Высокопоставленный украинский чиновник сообщил FT, что теперь Пхеньян хочет испытать оружие в бою. Киев ожидает, что оно будет использовано против украинских сил, которые сейчас удерживают около 600 кв. км территории в Курской области России.

Что предшествовало: В отчете за 14 ноября Институт изучения войны сообщал со ссылкой на российские источники, что Северная Корея могла предоставить России 170-мм самоходные артиллерийские установки M1989 "Коксан" северокорейского производства. Российские блогеры опубликовали фотографии, на которых видно поезд, перевозящий якобы северокорейские 170-мм самоходные артиллерийские системы M1989 "Коксан" в Красноярске.