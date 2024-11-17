Росія атакувала Україну крилатими ракетами
У ніч на неділю було зафіксовано зліт до семи бортів Ту-95мс, з російського Оленєгорська. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни. Атака тривала близько години, ціллю була українська енергетика.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: За інформацією військових, бомбардувальники очікуються в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00.
Дослівно: "Про зміну обстановки повідомимо додатково! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".
6:26 "Крилата ракета на Київ!"
6:30 "Ракета на Чернігівщину!"
6:32 "Ракети на Миколаївщині курсом на Вінниччину!"
6:33 "Ракета на Миколаївщину".
6:36 "Крилаті ракети на сході Чернігівщини курс південний"
6:38 "Калібр" на Миколаївщині в західному напрямку!"
6:39 "Ракета Х-101 на Харківщині, курс на Полтавщину!"
6:41 "Ракети на Чернігівщині курсом на південь!"
6:42 "Ракети на Херсонщині в напрямку Кіровоградщини!"
6:43 "Увага ! Ракети з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!"
6:49 "Ще пуск ракет з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!"
6:51 "Калібр з Запорзької області в напрямку Дніпропетровщини"
6:52 "Група ракет на Чернігівщині курс на Полтавщину!"
6:53 "Калібр з Херсонської області на Нікополь".
6:56 "Крилата ракета на півночі Житомирщини курс західний".
6:57 "Ракети Дудчани, Очаків курсом на північний захід".
6:58 "Крилата ракета на Чернігівщині курсом на Ніжин"
6:59 "Ракета на Одещині!"
7:00 "Увага! Балістика з Воронежа!"
7:01 "Пуск ракет з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!"
7:02 "Ракета на півдні Вінниччини курс західний"
7:03 "Ракети на Київ!"
7:08 "Ракета на Одещину!"
7:10 "Пуски КИНЖАЛІВ з Тамбова"
7:11 "КР на південь від Кременчука"
7:12 "Кинджал" з Харкова на Полтавщину".
7:12 "Кинджал" на Кременчук"
7:13 "Балістика на Кременчук"
7:14 "Балістика на Чернігівщину"
7:14 "Кинджал Глухів на Київ"
7:15 "КР на Чернігівщині курс на Київщину".
7:16 "Ракета на Житомирщині курс на Романів".
7:17 "КР на Тернопільщині курс західний".
7:18 "КР на півдні Вінниччини курс західний! На заході Вінниччини курс північний!"
7:19 "КР на Дніпропетровщині курсом на ДНІПРО".
7:21 "КР на півдні Тернопільщини курс західний".
7:23 "Одна крилата ракета курсом на Зеленодольськ"
7:24 "КР з Чернігівщини курс на Київ!"
7:25 "КР на Івано-Франківськ".
7:26 "Зафіксовано пуски КИНЖАЛІВ"
7:27 "КР на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів"
7:29 "КР на Одесу з півночі"
7:29 "Ракета в Чернівецькій області, курс західний".
7:34 "Ракети на півдні Київської області курсом на Вінниччину".
7:35 "Ракети на півдні Хмельницької області курс західний".
7:37 "Ракети на півночі та сході Івано-Франківської області курсом на захід".
7:38 "КР у Волинській області, курсом на Ковель"
7:39 "Група ракет з Хмельниччини на Тернопільщину"
7:40 "КР з Кіровоградщини на Вінниччину"
7:43 "КР на півдні Житомирської області, курс західний"
7:44 "КР з Тернопільщини курсом на Львівщину"
7:45 "КР на півдні Тернопільщини на Івано-Франківщину"
7:55 "КР з Вінниччини на Хмельниччину. Група КР на півночі Хмельниччини курсом на захід".
7:57 "Балістика на Полтаву"
7:57 "КР на півночі Харківщини курс на південь"
7:59 "Балістика на Полтавщині"
8:05 "КР на сході Рівненщини курсом на Житомирщину".
8:06 КР на півночі Житомирщини в північно-східному напрямку.