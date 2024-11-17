Росія атакувала Україну крилатими ракетами

У ніч на неділю було зафіксовано зліт до семи бортів Ту-95мс, з російського Оленєгорська. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни. Атака тривала близько години, ціллю була українська енергетика.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: За інформацією військових, бомбардувальники очікуються в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00.

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Дослівно: "Про зміну обстановки повідомимо додатково! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

6:26 "Крилата ракета на Київ!"

6:30 "Ракета на Чернігівщину!"

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6:32 "Ракети на Миколаївщині курсом на Вінниччину!"

6:33 "Ракета на Миколаївщину".

6:36 "Крилаті ракети на сході Чернігівщини курс південний"

6:38 "Калібр" на Миколаївщині в західному напрямку!"

6:39 "Ракета Х-101 на Харківщині, курс на Полтавщину!"

6:41 "Ракети на Чернігівщині курсом на південь!"

6:42 "Ракети на Херсонщині в напрямку Кіровоградщини!"

6:43 "Увага ! Ракети з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!"

6:49 "Ще пуск ракет з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!"

6:51 "Калібр з Запорзької області в напрямку Дніпропетровщини"

6:52 "Група ракет на Чернігівщині курс на Полтавщину!"

6:53 "Калібр з Херсонської області на Нікополь".

6:56 "Крилата ракета на півночі Житомирщини курс західний".

6:57 "Ракети Дудчани, Очаків курсом на північний захід".

6:58 "Крилата ракета на Чернігівщині курсом на Ніжин"

6:59 "Ракета на Одещині!"

7:00 "Увага! Балістика з Воронежа!"

7:01 "Пуск ракет з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!"

7:02 "Ракета на півдні Вінниччини курс західний"

7:03 "Ракети на Київ!"

7:08 "Ракета на Одещину!"

7:10 "Пуски КИНЖАЛІВ з Тамбова"

7:11 "КР на південь від Кременчука"

7:12 "Кинджал" з Харкова на Полтавщину".

7:12 "Кинджал" на Кременчук"

7:13 "Балістика на Кременчук"

7:14 "Балістика на Чернігівщину"

7:14 "Кинджал Глухів на Київ"

7:15 "КР на Чернігівщині курс на Київщину".

7:16 "Ракета на Житомирщині курс на Романів".

7:17 "КР на Тернопільщині курс західний".

7:18 "КР на півдні Вінниччини курс західний! На заході Вінниччини курс північний!"

7:19 "КР на Дніпропетровщині курсом на ДНІПРО".

7:21 "КР на півдні Тернопільщини курс західний".

7:23 "Одна крилата ракета курсом на Зеленодольськ"

7:24 "КР з Чернігівщини курс на Київ!"

7:25 "КР на Івано-Франківськ".

7:26 "Зафіксовано пуски КИНЖАЛІВ"

7:27 "КР на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів"

7:29 "КР на Одесу з півночі"

7:29 "Ракета в Чернівецькій області, курс західний".

7:34 "Ракети на півдні Київської області курсом на Вінниччину".

7:35 "Ракети на півдні Хмельницької області курс західний".

7:37 "Ракети на півночі та сході Івано-Франківської області курсом на захід".

7:38 "КР у Волинській області, курсом на Ковель"

7:39 "Група ракет з Хмельниччини на Тернопільщину"

7:40 "КР з Кіровоградщини на Вінниччину"

7:43 "КР на півдні Житомирської області, курс західний"

7:44 "КР з Тернопільщини курсом на Львівщину"

7:45 "КР на півдні Тернопільщини на Івано-Франківщину"

7:55 "КР з Вінниччини на Хмельниччину. Група КР на півночі Хмельниччини курсом на захід".

7:57 "Балістика на Полтаву"

7:57 "КР на півночі Харківщини курс на південь"

7:59 "Балістика на Полтавщині"

8:05 "КР на сході Рівненщини курсом на Житомирщину".

8:06 КР на півночі Житомирщини в північно-східному напрямку.