Россия атаковала Украину крылатыми ракетами
В ночь на воскресенье был зафиксирован взлет до семи бортов Ту-95мс, из российского Оленегорска. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны. Атака длилась около часа, целью была украинская энергетика.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: По информации военных, бомбардировщики ожидаются в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00.
Дословно: "Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".
6:26 "Крылатая ракета на Киев!"
6:30 "Ракета на Черниговщину!"
6:32 "Ракеты на Николаевщине курсом на Виннитчину!"
6:33 "Ракета на Николаевщину".
6:36 "Крылатые ракеты на востоке Черниговщины курс южный"
6:38 "Калибр" на Николаевщине в западном направлении!"
6:39 "Ракета Х-101 на Харьковщине, курс на Полтавщину!"
6:41 "Ракеты на Черниговщине курсом на юг!"
6:42 "Ракеты на Херсонщине в направлении Кировоградщины!"
6:43 "Внимание! Ракеты из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!"
6:56 "Крылатая ракета на севере Житомирщины курс западный".
6:57 "Ракеты Дудчаны, Очаков курсом на северо-запад".
6:58 "Крылатая ракета на Черниговщине курсом на Нежин"
6:59 "Ракета в Одесской области!"
7:00 "Внимание! Баллистика из Воронежа!"
7:01 "Пуск ракет из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!"
7:02 "Ракета на юге Винницкой области, курс западный"
7:03 "Ракеты на Киев!"
7:08 "Ракета на Одесскую область!"
7:10 "Пуски КИНЖАЛОВ из Тамбова"
7:11 "КР на юг от Кременчуга"
7:12 "Кинжал" из Харькова на Полтавщину".
7:12 "Кинжал" на Кременчуг"
7:13 "Баллистика на Кременчуг"
7:14 "Баллистика на Черниговщину"
7:14 "Кинжал Глухов на Киев"
7:15 "КР на Черниговщине курс на Киевщину".
7:16 "Ракета на Житомирщине курс на Романов".
7:17 "КР на Тернопольщине курс западный".
7:18 "КР на юге Винницкой области курс западный! На западе Винницкой области курс северный!"
7:19 "КР на Днепропетровщине курсом на ДНЕПР".
7:21 "КР на юге Тернопольщины курс западный".
7:23 "Одна крылатая ракета курсом на Зеленодольск"
7:24 "КР с Черниговщины курс на Киев!"
7:25 "КР на Ивано-Франковск".
7:26 "Зафиксированы пуски КИНЖАЛОВ"
7:27 "КР на Хмельнитчине курсом на Староконстантинов"
7:29 "КР на Одессу с севера"
7:29 "Ракета в Черновицкой области, курс западный".
7:34 "Ракеты на юге Киевской области курсом на Виннитчину".
7:35 "Ракеты на юге Хмельницкой области курс западный".
7:37 "Ракеты на севере и востоке Ивано-Франковской области курсом на запад".
7:38 "КР в Волынской области, курсом на Ковель"
7:39 "Группа ракет из Хмельницкой области на Тернопольщину"
7:40 "КР из Кировоградской области на Виннитчину"
7:43 "КР на юге Житомирской области, курс западный"
7:44 "КР с Тернопольщины курсом на Львовщину"
7:45 "КР на юге Тернопольщины на Ивано-Франковщину"
7:55 "КР из Винницкой области на Хмельнитчину. Группа КР на севере Хмельницкой области курсом на запад".
7:57 "Баллистика на Полтаву"
7:57 "КР на севере Харьковщины курс на юг"
7:59 "Баллистика на Полтавщине"
8:05 "КР на востоке Ровенской области курсом на Житомирщину".
8:06 КР на севере Житомирщины в северо-восточном направлении.