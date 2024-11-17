Россия атаковала Украину крылатыми ракетами

В ночь на воскресенье был зафиксирован взлет до семи бортов Ту-95мс, из российского Оленегорска. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны. Атака длилась около часа, целью была украинская энергетика.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: По информации военных, бомбардировщики ожидаются в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00.

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Дословно: "Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".

6:26 "Крылатая ракета на Киев!"

6:30 "Ракета на Черниговщину!"

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6:32 "Ракеты на Николаевщине курсом на Виннитчину!"

6:33 "Ракета на Николаевщину".

6:36 "Крылатые ракеты на востоке Черниговщины курс южный"

6:38 "Калибр" на Николаевщине в западном направлении!"

6:39 "Ракета Х-101 на Харьковщине, курс на Полтавщину!"

6:41 "Ракеты на Черниговщине курсом на юг!"

6:42 "Ракеты на Херсонщине в направлении Кировоградщины!"

6:43 "Внимание! Ракеты из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!"

6:56 "Крылатая ракета на севере Житомирщины курс западный".

6:57 "Ракеты Дудчаны, Очаков курсом на северо-запад".

6:58 "Крылатая ракета на Черниговщине курсом на Нежин"

6:59 "Ракета в Одесской области!"

7:00 "Внимание! Баллистика из Воронежа!"

7:01 "Пуск ракет из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!"

7:02 "Ракета на юге Винницкой области, курс западный"

7:03 "Ракеты на Киев!"

7:08 "Ракета на Одесскую область!"

7:10 "Пуски КИНЖАЛОВ из Тамбова"

7:11 "КР на юг от Кременчуга"

7:12 "Кинжал" из Харькова на Полтавщину".

7:12 "Кинжал" на Кременчуг"

7:13 "Баллистика на Кременчуг"

7:14 "Баллистика на Черниговщину"

7:14 "Кинжал Глухов на Киев"

7:15 "КР на Черниговщине курс на Киевщину".

7:16 "Ракета на Житомирщине курс на Романов".

7:17 "КР на Тернопольщине курс западный".

7:18 "КР на юге Винницкой области курс западный! На западе Винницкой области курс северный!"

7:19 "КР на Днепропетровщине курсом на ДНЕПР".

7:21 "КР на юге Тернопольщины курс западный".

7:23 "Одна крылатая ракета курсом на Зеленодольск"

7:24 "КР с Черниговщины курс на Киев!"

7:25 "КР на Ивано-Франковск".

7:26 "Зафиксированы пуски КИНЖАЛОВ"

7:27 "КР на Хмельнитчине курсом на Староконстантинов"

7:29 "КР на Одессу с севера"

7:29 "Ракета в Черновицкой области, курс западный".

7:34 "Ракеты на юге Киевской области курсом на Виннитчину".

7:35 "Ракеты на юге Хмельницкой области курс западный".

7:37 "Ракеты на севере и востоке Ивано-Франковской области курсом на запад".

7:38 "КР в Волынской области, курсом на Ковель"

7:39 "Группа ракет из Хмельницкой области на Тернопольщину"

7:40 "КР из Кировоградской области на Виннитчину"

7:43 "КР на юге Житомирской области, курс западный"

7:44 "КР с Тернопольщины курсом на Львовщину"

7:45 "КР на юге Тернопольщины на Ивано-Франковщину"

7:55 "КР из Винницкой области на Хмельнитчину. Группа КР на севере Хмельницкой области курсом на запад".

7:57 "Баллистика на Полтаву"

7:57 "КР на севере Харьковщины курс на юг"

7:59 "Баллистика на Полтавщине"

8:05 "КР на востоке Ровенской области курсом на Житомирщину".

8:06 КР на севере Житомирщины в северо-восточном направлении.