Міненерго: Ціллю ракетної атаки стала енергосистема України

Ворожі ракети масовано атакують енергосистему України: об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook

Пряма мова: "Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

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Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків".

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