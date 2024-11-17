Міненерго: Ціллю ракетної атаки стала енергосистема України
Неділя, 17 листопада 2024, 08:12
Ворожі ракети масовано атакують енергосистему України: об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.
Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook
Пряма мова: "Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.
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Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків".
Нагадаємо:
- Через масовану атаку Укренерго почало аварійно відключати електроенергію в деяких містах і областях.
- Екстрені відключення вже є в Києві та області, Донецькій та Дніпропетровській областях.