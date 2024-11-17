Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міненерго: Ціллю ракетної атаки стала енергосистема України

Олена ІвашківНеділя, 17 листопада 2024, 08:12
Міненерго: Ціллю ракетної атаки стала енергосистема України
фото ілюстративне

Ворожі ракети масовано атакують енергосистему України: об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook

Пряма мова: "Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

Реклама:

Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків".

Нагадаємо: 

  • Через масовану атаку Укренерго почало аварійно відключати електроенергію в деяких містах і областях.
  • Екстрені відключення вже є в Києві та області, Донецькій та Дніпропетровській областях.

енергетикаракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗалужний вважає, що великі прориви на фронті неможливі до 2027 року

За отруєнням Ющенка, ймовірно, стоїть Росія – розвідка США розсекретила документ

До "розстрільних списків" РФ мали увійти вчителі, журналісти, священники – Буданов

Канада запевнила, що "дотримається своїх зобов’язань" щодо арешту Нетаньягу

Електропотяг зійшов з рейок через падіння каміння на Закарпатті

Трамп розглядає Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з питань України – Reuters

Усі новини...
У Печерському районі Києва палає дах житлового будинку: постраждала жінка
В Одесі, Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі пролунали вибухи
У Миколаєві через атаку російського дрона загинуло двоє жінок
В Одесі зупинився електротранспорт, ракетного удару зазнало Рівне
Останні новини
16:53
хокей"Кременчук" здолав одеський "Шторм", херсонський "Дніпро" здобув перше перемогу в чемпіонаті України
16:52
Зеленський: Завдяки програмі "Зерно з України" від голоду врятовано 20 мільйонів людей
16:49
Вчені знайшли найстарший прямий доказ води на Марсі: він прилетів на Землю з космосу
16:37
У фірми голови асоціації діячів грального бізнесу відсудили 17 мільйонів
16:17
В Україні створили мапу кримінальних справ часів Голодомору
16:10
Президентка Європарламенту закликала Німеччину надати Україні ракети Taurus
15:59
Вибори президента у Румунії: за кордоном завчасно проголосували вже понад 100 тисяч
15:52
Полтавська "Ворскла" вдома обіграла черкаський ЛНЗ у чемпіонаті України з футболу
15:51
Huawei планує створити 100 000 додатків для своєї операційної системи протягом року
15:30
відеоЗалужний вважає, що великі прориви на фронті неможливі до 2027 року
Усі новини...
Реклама:
Реклама: