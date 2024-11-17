У Миколаєві пролунала серія вибухів

У ніч на 17 листопада у Миколаєві було чутно серію вибухів, місто атакували ударні безпілотники. Постраждали житлові будинки, є постраждалі.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "У Миколаєві було чутно вибухи. Повітряні сили пишуть про загрозу дронів-камікадзе для міста. Повітряна тривога триває!"

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Деталі: Близько 5.00 Сєнкевич знову написав про вибухи у місті.

Кім повідомив про виклики екстрених служб після російської атаки.

Доповнено: О 6:03 Сєнкевич повідомив, що російський агресор вкотре атакував цивільну інфраструктуру та житловий сектор. За попередньою інформацією, є постраждалі.