В Николаеве прогремела серия взрывов
Воскресенье, 17 ноября 2024, 05:28
В ночь на 17 ноября в Николаеве была слышна серия взрывов, город атакуют ударные беспилотники.
Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, начальник Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь: "В Николаеве были слышны взрывы. Воздушные силы пишут об угрозе дронов-камикадзе для города. Воздушная тревога продолжается!"
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Детали: Около 5.00 Сенкевич снова написал о взрывах в городе.
Ким сообщил о вызовах экстренных служб после российской атаки.
Дополнено: В 6:03 Сенкевич сообщил, что российский агрессор в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру и жилой сектор. По предварительной информации, есть пострадавшие.