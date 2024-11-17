В Николаеве прогремела серия взрывов

В ночь на 17 ноября в Николаеве была слышна серия взрывов, город атакуют ударные беспилотники.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, начальник Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "В Николаеве были слышны взрывы. Воздушные силы пишут об угрозе дронов-камикадзе для города. Воздушная тревога продолжается!"

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Детали: Около 5.00 Сенкевич снова написал о взрывах в городе.

Ким сообщил о вызовах экстренных служб после российской атаки.

Дополнено: В 6:03 Сенкевич сообщил, что российский агрессор в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру и жилой сектор. По предварительной информации, есть пострадавшие.