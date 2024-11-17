У Києві та області, а також на Донеччині та Дніпропетровщині екстрені відключення світла

Вранці 17 листопада під час ракетного удару за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно: "Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: В звʼязку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід".

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Деталі: У енергокомпанії також закликали зберігати спокій та подбати про власну безпеку.