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У Києві та області, а також на Донеччині та Дніпропетровщині екстрені відключення світла

Олена ІвашківНеділя, 17 листопада 2024, 07:36
У Києві та області, а також на Донеччині та Дніпропетровщині екстрені відключення світла
фото: Pixabay

Вранці 17 листопада під час ракетного удару за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно: "Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: В звʼязку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід".

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Деталі: У енергокомпанії також закликали зберігати спокій та подбати про власну безпеку.

електроенергіяенергетикавійнаракетний удар
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