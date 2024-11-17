В Киеве и области, а также в Донецкой и Днепропетровской областях экстренные отключения света
Воскресенье, 17 ноября 2024, 07:36
Утром 17 ноября во время ракетного удара по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света.
Источник: ДТЭК в Telegram
Дословно: "Киев, Киевская область, Донецкая область, Днепропетровская область: В связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера".
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Детали: В энергокомпании также призвали сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности.