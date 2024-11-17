В Одесі зупинився електротранспорт, ракетного удару зазнало Рівне

Вранці 17 листопада в Одесі увесь електротранспорт у місті не працював, також ракетного удару зазнало Рівне.

Джерело: міський голова Одеси Геннадій Труханов у Telegram, міський голова Рівного Олександр Третяк у Telegram

Деталі: Третяк написав, що Рівне зазнало ракетного удару.

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Пряма мова Третяка: "Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях. Шановні Рівняни, тримаємо холодний розум і заряджені павербанки. Як завжди не публікуємо нічого в мережі. Рятувальні служби роблять свою роботу!"