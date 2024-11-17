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В Одессе остановился электротранспорт, ракетный удар потерпел Ровно

Алена ИвашкивВоскресенье, 17 ноября 2024, 07:57
В Одессе остановился электротранспорт, ракетный удар потерпел Ровно
фото: Getty Images

Утром 17 ноября в Одессе весь электротранспорт в городе не работал, также ракетный удар потерпел Ровно.

Источник: городской голова Одессы Геннадий Труханов в Telegram, городской голова Ровно Александр Третьяк в Telegram

Детали: Третьяк написал, что Ровно подверглось ракетному удару.

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Прямая речь Третьяка: "Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях. Уважаемые ровенчане, держим холодный ум и заряженные павербанки. Как всегда не публикуем ничего в сети. Спасательные службы делают свою работу!"

РовноОдесса
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