В Одессе остановился электротранспорт, ракетный удар потерпел Ровно

Утром 17 ноября в Одессе весь электротранспорт в городе не работал, также ракетный удар потерпел Ровно.

Источник: городской голова Одессы Геннадий Труханов в Telegram , городской голова Ровно Александр Третьяк в Telegram

Детали: Третьяк написал, что Ровно подверглось ракетному удару.

Реклама:

Прямая речь Третьяка: "Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях. Уважаемые ровенчане, держим холодный ум и заряженные павербанки. Как всегда не публикуем ничего в сети. Спасательные службы делают свою работу!"