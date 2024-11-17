У Миколаєві через атаку російського дрона загинуло двоє жінок

Вранці 17 листопада у Миколаєві через удар ворожого безпілотника по житловому будинку загинуло двоє жінок, ще четверо дорослих та двоє дітей поранені.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Станом на зараз поранено 4 дорослих та 2 дітей. Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога. На жаль, є загибла жінка".

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Деталі: Пізніше очільник Миколаївщини повідомив про ще одну загиблу жінку.