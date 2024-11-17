В Николаеве из-за атаки российского дрона погибли две женщины

Утром 17 ноября в Николаеве из-за удара вражеского беспилотника по жилому дому погибли две женщины, еще четверо взрослых и двое детей ранены.

Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "По состоянию на сейчас ранены 4 взрослых и 2 детей. Один ребенок госпитализирован, второму оказывается психологическая помощь. К сожалению, есть погибшая женщина".

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Детали: Позже глава Николаевщины сообщил о еще одной погибшей женщине.