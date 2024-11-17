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На Волині та Вінниччині є влучання по енергетиці – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 17 листопада 2024, 08:42
На Волині та Вінниччині є влучання по енергетиці – ОВА
фото: Getty Images

Волинська та Вінницька області під час повітряної тривоги вранці 17 листопада зазнали влучань.

Джерело: Волинська ОВА, заступниця очільника ОВА Наталя Заболотна

Деталі: Уточнюється, що постраждала енергетична інфраструктура в обох областях.

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За попередньою інформацією - без жертв та постраждалих.

На Вінниччині вже є відключення світла.

Влада наголошує, що ракетна небезпека триває і закликає людей залишатися в укриттях.

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