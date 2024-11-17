На Волині та Вінниччині є влучання по енергетиці – ОВА
Неділя, 17 листопада 2024, 08:42
Волинська та Вінницька області під час повітряної тривоги вранці 17 листопада зазнали влучань.
Джерело: Волинська ОВА, заступниця очільника ОВА Наталя Заболотна
Деталі: Уточнюється, що постраждала енергетична інфраструктура в обох областях.
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За попередньою інформацією - без жертв та постраждалих.
На Вінниччині вже є відключення світла.
Влада наголошує, що ракетна небезпека триває і закликає людей залишатися в укриттях.
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