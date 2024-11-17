На Волыни и Виннитчине есть попадания по энергетике - ОВА
Воскресенье, 17 ноября 2024, 08:42
Волынская и Винницкая области во время воздушной тревоги утром 17 ноября получили попадания.
Источник: Волынская ОВА, заместитель главы ОВА Наталья Заболотная
Детали: Уточняется, что пострадала энергетическая инфраструктура в обеих областях.
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По предварительной информации - без жертв и пострадавших.
В Винницкой области уже есть отключения света.
Власти отмечают, что ракетная опасность продолжается и призывают людей оставаться в укрытиях.
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