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Росіяни втратили ще понад 1600 військових

Роман ПетренкоНеділя, 17 листопада 2024, 09:14
Росіяни втратили ще понад 1600 військових
фото: генштаб

Російські окупанти протягом 16 листопада втратили 1640 осіб, 12 танків та 36 артсистем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 720880 (+1640) осіб,
  • танків ‒ 9350 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 19021 (+27) од,
  • артилерійських систем – 20556 (+36) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18974 (+60),
  • крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29321 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3653 (+2)

Дані уточнюються.

втрати у війні
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