Росіяни втратили ще понад 1600 військових
Неділя, 17 листопада 2024, 09:14
Російські окупанти протягом 16 листопада втратили 1640 осіб, 12 танків та 36 артсистем.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 720880 (+1640) осіб,
- танків ‒ 9350 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 19021 (+27) од,
- артилерійських систем – 20556 (+36) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18974 (+60),
- крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29321 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 3653 (+2)
Дані уточнюються.