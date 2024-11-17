Россияне потеряли еще более 1600 военных
Воскресенье, 17 ноября 2024, 09:14
Российские оккупанты в течение 16 ноября потеряли 1640 человек, 12 танков и 36 артсистем.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 720880 (+1640) человек,
- танков - 9350 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 19021 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 20556 (+36) ед,
- РСЗО - 1252 (+0) ед,
- средства ПВО - 999 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18974 (+60),
- крылатые ракеты - 2641 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29321 (+85) ед,
- специальная техника - 3653 (+2)
Данные уточняются.