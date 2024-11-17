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Поляки підіймали винищувачі через масовану атаку РФ

Іванна Костіна, Роман ПетренкоНеділя, 17 листопада 2024, 09:29
Поляки підіймали винищувачі через масовану атаку РФ
фото: Dowództwo Operacyjne

На тлі масованої атаки Російської Федерації, яка завдає ударів крилатими і балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами, зокрема, по об'єктах на заході України, польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі Польщі.

Джерело: Оперативне командування Збройних сил Польщі, "Європейська правда"

Деталі: Як підкреслюється, "підняті в повітря чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності".

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"Увага, у зв'язку з масованою атакою Російської Федерації, яка завдає ударів крилатими, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася експлуатація польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі". – повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У комюніке також зазначається, що ці рішення спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із територіями, які перебувають під загрозою.

"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування" – йдеться у повідомленні.

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Серія вибухів пролунала в неділю вранці в Києві під час масованого ракетного удару Росії по об'єктах в Україні.

За словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок обстрілу виникла пожежа в центральній частині міста. Її спричинили осколки від збитої ракети. Двоє людей отримали поранення.

Вибухи також сталися в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Черкасах та інших українських містах.

Росіяни атакують Україну, зокрема, гіперзвуковими ракетами "Кинджал" та крилатими ракетами повітряного базування, заявили у Повітряних силах Збройних сил України.

Польща вже не вперше піднімає літаки через російські атаки на Україну.

Нагадаємо, раніше польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

В МЗС Польщі уточнили, що Радослав Сікорський висловив свою думку, а не позицію уряду.

ПольщаППОракетний удар
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