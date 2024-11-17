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Поляки поднимали истребители из-за массированной атаки РФ

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 09:29
Поляки поднимали истребители из-за массированной атаки РФ
фото: Dowództwo Operacyjne

На фоне массированной атаки Российской Федерации, которая наносит удары крылатыми и баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами, в частности, по объектам на западе Украины, польская и союзная авиация начала действовать в воздушном пространстве Польши.

Источник: Оперативное командование Вооруженных сил Польши, "Европейская правда"

Детали: Как подчеркивается, "подняты в воздух очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности".

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"Внимание, в связи с массированной атакой Российской Федерации, которая наносит удары крылатыми, баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась эксплуатация польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве". – сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В коммюнике также отмечается, что эти решения направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с территориями, которые находятся под угрозой.

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – говорится в сообщении.

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Серия взрывов прогремела в воскресенье утром в Киеве во время массированного ракетного удара России по объектам в Украине.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате обстрела возник пожар в центральной части города. Его вызвали осколки от сбитой ракеты. Два человека получили ранения.

Взрывы также произошли в Одессе, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Черкассах и других украинских городах.

Россияне атакуют Украину, в частности, гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами воздушного базирования, заявили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Польша уже не впервые поднимает самолеты из-за российских атак на Украину.

Напомним, ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

В МИД Польши уточнили, что Радослав Сикорский выразил свое мнение, а не позицию правительства.

ПольшаПВОракетный удар
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