Росіяни атакували Дніпро – пошкодили багатоповерхівки та навчальний заклад

ймовірно збитий на дніпропетровщині шахед, фото з телеграм-каналів

Російський агресор зранку 17 листопада атакував Дніпро, одна людина постраждала.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Наразі відомо про одну постраждалу людину. 42-річний чоловік отримав осколкові поранення.

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Внаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка.

Влада зазначає, що "гучно було" також на Криворіжжі, у Самарівському районі та Камʼянському – виникло декілька пожеж.