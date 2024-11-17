Росіяни атакували Дніпро – пошкодили багатоповерхівки та навчальний заклад
Неділя, 17 листопада 2024, 09:47
Російський агресор зранку 17 листопада атакував Дніпро, одна людина постраждала.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Деталі: Наразі відомо про одну постраждалу людину. 42-річний чоловік отримав осколкові поранення.
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Внаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка.
Влада зазначає, що "гучно було" також на Криворіжжі, у Самарівському районі та Камʼянському – виникло декілька пожеж.