Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Днепр - повреждены многоэтажки и учебное заведение

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 09:47
Россияне атаковали Днепр - повреждены многоэтажки и учебное заведение
вероятно сбитый на днепропетровщине шахед, фото из телеграмм-каналов

Российский агрессор утром 17 ноября атаковал Днепр, один человек пострадал.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: Известно об одном пострадавшем человеке. 42-летний мужчина получил осколочные ранения.

Реклама:

В результате удара повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобиль.

Власти отмечают, что "громко было" также на Криворожье, в Самаровском районе и Каменском - возникло несколько пожаров.

Днепробстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ возле Угледара

Меркель не воспринимает критики и считает, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине

"Кедровый Орешник": Буданов объяснил особенности экспериментальной ракеты, прилетевшей по Днепру

Пожизненный срок получил депутат, который взорвал три гранаты в сельсовете на Закарпатье

Кабмин хочет увеличить выплату семьям погибших гражданских защитников Украины

Украина получит 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка – Шмыгаль

Все новости...
Днепр
Россияне ударили по Днепру: возник пожар
Россияне атаковали Днепр: пострадал 14-летний подросток
Ракетный удар по Днепру: возросло количество погибших, подросток в тяжелом состоянии
Последние новости
18:42
Вышел трейлер документального фильма "Битва мемів" об украинском юморе во время войны
18:36
Минобороны Эстонии: Удар "Орешником" – это политический сигнал
18:23
Украинцам рассказали, когда и как можно получить и потратить "тысячу Зеленского"
18:22
СМИ: Европарламент готовится принять резолюцию по ситуации в Грузии
18:15
Чтобы заменить священника: в Швейцарии церковь установила в исповедальню цифровой аватар Иисуса
18:14
Сколько в Украине студентов-иностранцев и какие специальности они выбирают?
18:08
18:01
Северу Донецкой области сократили подачу воды
17:59
спортДебют украинских прыгунов в миксте, слаломисты едут в Гургль. Анонс лыжного уикенда
17:58
Россия с ночи атакует Украину дронами: ПВО уничтожила 64 БпЛА из 114, четыре еще кружат
Все новости...
Реклама:
Реклама: