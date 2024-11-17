Россияне атаковали Днепр - повреждены многоэтажки и учебное заведение
Воскресенье, 17 ноября 2024, 09:47
Российский агрессор утром 17 ноября атаковал Днепр, один человек пострадал.
Источник: Днепропетровская ОВА
Детали: Известно об одном пострадавшем человеке. 42-летний мужчина получил осколочные ранения.
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В результате удара повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобиль.
Власти отмечают, что "громко было" также на Криворожье, в Самаровском районе и Каменском - возникло несколько пожаров.