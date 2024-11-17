Зеленський: 120 ракет та 90 дронів запустила РФ під час недільної атаки

Загалом російські окупанти запустили близько 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили 140 з 210 повітряних цілей.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Пряма мова Зеленського: "Масований комбінований удар по всіх регіонах України. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди". Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "Циркони", "Іскандери", "Кинджали".

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Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення".

Деталі: Зеленський подякував ППО – зенітним ракетним військам, нашій авіації – пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.