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Зеленский: 120 ракет и 90 дронов запустила РФ во время воскресной атаки

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 09:58
Зеленский: 120 ракет и 90 дронов запустила РФ во время воскресной атаки
иллюстративное фото Getty Іmages

В целом российские оккупанты запустили около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 140 из 210 воздушных целей.

Источник: президент Владимир Зеленский

Прямая речь Зеленского: "Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро российские террористы применили дроны различных типов, в частности "Шахеды". Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы".

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Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. В Николаеве в результате атаки дрона два человека погибли и еще шестеро ранены, среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на сейчас есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления".

Детали: Зеленский поблагодарил ПВО - зенитные ракетные войска, нашу авиацию - пилотов F-16, "сушек" и МиГов, мобильные огневые группы, РЭБ.

ракетный ударЗеленскийПВО
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