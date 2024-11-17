КМВА: Декілька "Кинджалів" та, ймовірно, гіперзвуковий "Циркон" збили над Києвом
Силами оборони в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька аеробалістичних ракет "Кинджал", кілька балістичних ракет Іскандер-М, ймовірно, також гіперзвукову ракету типу "Циркон".
Джерело: КМВА
Деталі: Окрім ракет, над Києвом збили "десятки" ударних БПЛА.
У столиці повітряна тривога оголошувалася двічі і сумарно тривала майже 5 годин.
Внаслідок удару по Києву в Печерському районі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.
У Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення. Достеменно відомо про одну постраждалу із забійною раною голови, її в задовільному стані було госпіталізовано до лікарняного закладу.
В КМВА наголошують, що востаннє такий потужний удар ворог завдав майже 3 місяці тому.
Нагадаємо: Повітряні сили вранці 17 листопада повідомили про ракети "Кинджал" у бік української столиці.