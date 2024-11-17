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КМВА: Декілька "Кинджалів" та, ймовірно, гіперзвуковий "Циркон" збили над Києвом

Роман ПетренкоНеділя, 17 листопада 2024, 10:12
КМВА: Декілька Кинджалів та, ймовірно, гіперзвуковий Циркон збили над Києвом
Фото: Getty Images

Силами оборони в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька аеробалістичних ракет "Кинджал", кілька балістичних ракет Іскандер-М, ймовірно, також гіперзвукову ракету типу "Циркон".

Джерело: КМВА

Деталі: Окрім ракет, над Києвом збили "десятки" ударних БПЛА.

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У столиці повітряна тривога оголошувалася двічі і сумарно тривала майже 5 годин.

Внаслідок удару по Києву в Печерському районі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.

У Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення. Достеменно відомо про одну постраждалу із забійною раною голови, її в задовільному стані було госпіталізовано до лікарняного закладу.

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В КМВА наголошують, що востаннє такий потужний удар ворог завдав майже 3 місяці тому.

Нагадаємо: Повітряні сили вранці 17 листопада повідомили про ракети "Кинджал" у бік української столиці.

ракетний ударКиїв
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