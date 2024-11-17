КМВА: Несколько "Кинжалов" и, вероятно, гиперзвуковой "Циркон" сбили над Киевом

Силами обороны в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены несколько крылатых ракет Х-101/55, несколько аэробаллистических ракет "Кинжал", несколько баллистических ракет Искандер-М, вероятно, также гиперзвуковая ракета типа "Циркон".

Источник: КМВА

Детали: Кроме ракет, над Киевом сбили "десятки" ударных БПЛА.

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В столице воздушная тревога объявлялась дважды и суммарно длилась почти 5 часов.

В результате удара по Киеву в Печерском районе поврежден 5-этажный жилой дом.

В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения. Достоверно известно об одной пострадавшей с убойной раной головы, она в удовлетворительном состоянии была госпитализирована в больничное учреждение.

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В КГВА отмечают, что последний раз такой мощный удар враг нанес почти 3 месяца назад.

Напомним: Воздушные силы утром 17 ноября сообщили о ракетах "Кинжал " в сторону украинской столицы.