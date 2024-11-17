Двоє залізничників на Дніпропетровщині та жінка на Львівщині загинули від російської атаки
Неділя, 17 листопада 2024, 10:41
Внаслідок ворожого обстрілу депо загинуло двоє залізничників у Дніпропетровській області.
Джерело: Укрзалізниця, Львівська ОВА
Деталі: Ще трьох залізничників поранено.
Реклама:
У Львівській області через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському районі загинула 66 річна жінка.
На момент атаки вона перебувала в автомобілі.
Ще двоє чоловіків отримали поранення. Одного госпіталізували.
РЕКЛАМА:
Пошкоджена магістральна труба теплопостачання. Без теплопостачання тимчасово залишилися 6 тисяч осіб.
Також унаслідок атаки загорілися 12 гаражів.