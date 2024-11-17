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Двоє залізничників на Дніпропетровщині та жінка на Львівщині загинули від російської атаки

Роман ПетренкоНеділя, 17 листопада 2024, 10:41
Двоє залізничників на Дніпропетровщині та жінка на Львівщині загинули від російської атаки
ілюстративне фото УЗ

Внаслідок ворожого обстрілу депо загинуло двоє залізничників у Дніпропетровській області.

Джерело: Укрзалізниця, Львівська ОВА

Деталі: Ще трьох залізничників поранено.

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У Львівській області через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському районі загинула 66 річна жінка.

На момент атаки вона перебувала в автомобілі.

Ще двоє чоловіків отримали поранення. Одного госпіталізували.

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Пошкоджена магістральна труба теплопостачання. Без теплопостачання тимчасово залишилися 6 тисяч осіб.

Також унаслідок атаки загорілися 12 гаражів.

ракетний ударЛьвівщинаДніпропетровська область
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