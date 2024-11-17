Двое железнодорожников на Днепропетровщине и женщина на Львовщине убиты из-за росийской атаки
Воскресенье, 17 ноября 2024, 10:41
В результате вражеского обстрела депо погибли двое железнодорожников в Днепропетровской области.
Источник: Укрзализныця, Львовская ОГА
Детали: Еще трое железнодорожников ранены.
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Во Львовской области из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском районе погибла 66 летняя женщина.
На момент атаки она находилась в автомобиле.
Еще двое мужчин получили ранения. Одного госпитализировали.
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Повреждена магистральная труба теплоснабжения. Без теплоснабжения временно остались 6 тысяч человек.
Также в результате атаки загорелись 12 гаражей.