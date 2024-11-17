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Двое железнодорожников на Днепропетровщине и женщина на Львовщине убиты из-за росийской атаки

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 10:41
Двое железнодорожников на Днепропетровщине и женщина на Львовщине убиты из-за росийской атаки
иллюстративное фото УЗ

В результате вражеского обстрела депо погибли двое железнодорожников в Днепропетровской области.

Источник: Укрзализныця, Львовская ОГА

Детали: Еще трое железнодорожников ранены.

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Во Львовской области из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском районе погибла 66 летняя женщина.

На момент атаки она находилась в автомобиле.

Еще двое мужчин получили ранения. Одного госпитализировали.

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Повреждена магистральная труба теплоснабжения. Без теплоснабжения временно остались 6 тысяч человек.

Также в результате атаки загорелись 12 гаражей.

ракетный ударЛьвовщинаДнепропетровская область
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