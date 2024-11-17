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На Одещині двоє загиблих і проблеми з постачанням води та електрики після обстрілу РФ

Роман ПетренкоНеділя, 17 листопада 2024, 11:14
На Одещині двоє загиблих і проблеми з постачанням води та електрики після обстрілу РФ
усі фото: дснс області

Внаслідок ворожої атаки 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура Одещини, у регіоні є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

Джерело: Одеська ОВА, ДСНС

Деталі: За даними ДСНС, під час атаки в області постраждав підліток.

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Внаслідок обстрілу сталися пожежі у трьох приватних будинках, ще чотири будинки було частково зруйновано.

 

Рятувальники також знайшли загубленого собаку та передали його власникам.

 

В області застосовуються екстрені відключення світла за вказівкою Укренерго. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів.

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Оновлено: Очільник ОВА згодом в ефірі телемарафону повідомив про двох загиблих. 

Одеська областьракетний удар
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