На Одещині двоє загиблих і проблеми з постачанням води та електрики після обстрілу РФ

Внаслідок ворожої атаки 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура Одещини, у регіоні є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

Джерело: Одеська ОВА, ДСНС

Деталі: За даними ДСНС, під час атаки в області постраждав підліток.

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Внаслідок обстрілу сталися пожежі у трьох приватних будинках, ще чотири будинки було частково зруйновано.

Рятувальники також знайшли загубленого собаку та передали його власникам.

В області застосовуються екстрені відключення світла за вказівкою Укренерго. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів.

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Оновлено: Очільник ОВА згодом в ефірі телемарафону повідомив про двох загиблих.