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В Одесской области двое погибших и проблемы с поставками воды и электричества после обстрела РФ

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 11:14
В Одесской области двое погибших и проблемы с поставками воды и электричества после обстрела РФ
все фото: гсчс области

В результате вражеской атаки 17 ноября пострадала энергетическая инфраструктура Одесской области, в регионе есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии.

Источник: Одесская ОВА, ГСЧС

Детали: По данным ГСЧС, во время атаки в области пострадал подросток.

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В результате обстрела произошли пожары в трех частных домах, еще четыре дома были частично разрушены.

 

Спасатели также нашли потерявшуюся собаку и передали ее владельцам.

 

В области применяются экстренные отключения света по указанию Укрэнерго. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры работают с помощью генераторов.

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Обновлено: Глава ОВА впоследствии в эфире телемарафона сообщил о двух погибших.

Одесская областьракетный удар
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