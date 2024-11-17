В Одесской области двое погибших и проблемы с поставками воды и электричества после обстрела РФ

В результате вражеской атаки 17 ноября пострадала энергетическая инфраструктура Одесской области, в регионе есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии.

Источник: Одесская ОВА, ГСЧС

Детали: По данным ГСЧС, во время атаки в области пострадал подросток.

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В результате обстрела произошли пожары в трех частных домах, еще четыре дома были частично разрушены.

Спасатели также нашли потерявшуюся собаку и передали ее владельцам.

В области применяются экстренные отключения света по указанию Укрэнерго. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры работают с помощью генераторов.

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Обновлено: Глава ОВА впоследствии в эфире телемарафона сообщил о двух погибших.