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Сили ППО збили 144 з 210 повітряних цілей РФ майже в усіх областях України

Роман ПетренкоНеділя, 17 листопада 2024, 12:22
Сили ППО збили 144 з 210 повітряних цілей РФ майже в усіх областях України
фото: ПС

У ніч на 17 листопада російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України 210 ракетами та БПЛА, з них 144 знищені.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Загалом, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА.

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Зокрема, гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон", 8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 101 крилата ракета Х-101, "Калібр", балістична ракета "Іскандер-М", 4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П та 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА локаційно втрачений у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України — у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.

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ППОПовітряні сили ЗСУ
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