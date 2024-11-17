Силы ПВО сбили 144 из 210 воздушных целей РФ почти во всех областях Украины

В ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины 210 ракетами и БПЛА, из них 144 уничтожены.

Источник: Воздушные силы

Детали: Всего, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника - 120 ракет и 90 БПЛА.

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В частности, гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон", 8 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 101 крылатая ракета Х-101, "Калибр", баллистическая ракета "Искандер-М", 4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П и 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

В результате активного противодействия Сил обороны 41 вражеский БпЛА локационно потерян в разных регионах Украины, еще два БпЛА полетели в сторону России и временно оккупированной территории.

Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины - в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.