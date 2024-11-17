В Ижевске дроны атаковали завод, который работает на Минобороны РФ

В Ижевске в ночь на воскресенье беспилотный летательный аппарат атаковал заводской цех "Купол", который выполняет заказы для российского Минобороны..

Источник: "Радио Свобода", The insider

Детали: Сообщается, что электромеханический завод "Купол" производит системы ПВО и другую военную технику.

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В октябре Минфин США ввел против этого предприятия санкции за участие в проекте по разработке БПЛА "Гарпия".

По данным СМИ, беспилотник впервые атаковал Удмуртию.