Трюдо підтримав розмову Шольца з Путіним

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца поговорити безпосередньо з Владіміром Путіним в п'ятницю, заявивши, що припинення війни вимагатиме певної взаємодії з лідером Росії.

Джерело: Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: Коли Трюдо запитали про дзвінок Шольца, він висловив думку, що добре мати відкриту лінію зв'язку з Путіним.

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"Ми всі розуміємо, наскільки важливо бачити припинення насильства в Україні, бачити припинення конфліктів по всьому світу", – сказав Трюдо в Перу, де він перебував на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

"Це вимагає певного рівня взаємодії з партнерами, з якими в багатьох випадках ми не погоджуємося", – зазначив він.

Трюдо швидко додав, що Канада та її союзники все ще тісно взаємодіють із Зеленським. "Це добре, що ведуться розмови про це, але рівень довіри, який я маю до Владіміра Путіна, зараз, мабуть, на найнижчому рівні", – сказав він.

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Він сказав, що Канада віддана перемозі України і хоче, щоб конфлікт закінчився якомога швидше. "Можливо, є вікна, в яких це може статися в найближчі місяці", – сказав він, не уточнюючи деталей.

Але завершення конфлікту на умовах України вимагатиме підтримки США з приходом адміністрації Дональда Трампа, сказав він.

"Давайте будемо відвертими: всі союзники у світі не зможуть замінити повне припинення підтримки України з боку Сполучених Штатів", – сказав Трюдо.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт вважає, що Путін розцінить цей крок Шольца, "як прояв слабкості, а не сили".

Водночас, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш виступив на захист такого рішення канцлера.