Трюдо поддержал разговор Шольца с Путиным

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал решение канцлера Германии Олафа Шольца поговорить непосредственно с Владимиром Путиным в пятницу, заявив, что прекращение войны потребует определенного взаимодействия с лидером России.

Источник: Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: Когда Трюдо спросили о звонке Шольца, он выразил мнение, что хорошо иметь открытую линию связи с Путиным.

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"Мы все понимаем, насколько важно видеть прекращение насилия в Украине, видеть прекращение конфликтов по всему миру", – сказал Трюдо в Перу, где он находился на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

"Это требует определенного уровня взаимодействия с партнерами, с которыми во многих случаях мы не соглашаемся", – отметил он.

Трюдо быстро добавил, что Канада и ее союзники все еще тесно взаимодействуют с Зеленским. "Это хорошо, что ведутся разговоры об этом, но уровень доверия, который я имею к Владимиру Путину, сейчас, пожалуй, на самом низком уровне", – сказал он.

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Он сказал, что Канада предана победе Украины и хочет, чтобы конфликт закончился как можно скорее. "Возможно, есть окна, в которых это может произойти в ближайшие месяцы", – сказал он, не уточняя деталей.

Но завершение конфликта на условиях Украины потребует поддержки США с приходом администрации Дональда Трампа, сказал он.

"Давайте будем откровенными: все союзники в мире не смогут заменить полное прекращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов", – сказал Трюдо.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

Депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт считает, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".

В то же время, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выступил в защиту такого решения канцлера.