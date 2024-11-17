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У Херсоні та громаді 3 загиблих і 9 поранених через російські атаки

Роман Петренко, Катерина ТищенкоНеділя, 17 листопада 2024, 19:10
У Херсоні та громаді 3 загиблих і 9 поранених через російські атаки
атакований автобус в херсоні, скриншот

У Херсоні та громаді внаслідок ворожих обстрілів у неділю загинули троє й поранено 9 цивільних людей. 

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Деталі: У Дніпровському районі Херсона зранку російські окупанти з дрона атакували автівку, загинули чоловік 58 років та жінка 51 рік.

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Ще двоє поранених – чоловіки 37 та 39 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Наразі вони у лікарні.

Згодом під ворожий обстріл у Корабельному районі Херсона потрапив автобус, який обслуговує 20-й маршрут. Уламками пошкоджено скло, водій з пасажирами не постраждали.

Пізніше до лікарів звернулась 67-річна жінка, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу Херсона близько 14.30. Лікарі діагностували мінно-вибухову травму.

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Оновлено: Пізніше Мрочко повідомив про третю жертву російських обстрілів у Херсоні – близько 15 години у Центральному районі Херсона загинув 52-річний чоловік. Внаслідок ворожого обстрілу він отримав вибухову травму, несумісну з життям.

Також Мрочко повідомив про ще одну поранену – 70-річну жінку. Вона постраждала внаслідок ворожого обстрілу Центрального району міста близько 15.30. В жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. На момент атаки потерпіла була в приміщенні.

Згодом голова МВА повідомив, що з Антонівки до однієї з херсонських лікарень доправлено трьох постраждалих – 38-річну жінку та чоловіків 31 і 33 років.

Внаслідок ворожого обстрілу близько 16.00 вони отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення.

Крім того, до лікарів звернувся 61-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі близько 14.30. Медики надали постраждалому необхідну допомогу.

"На цю годину відомо про 3 загиблих і 9 поранених через обстріли нашої громади з боку російських окупаційних військ", - зазначив Мрочко.

Херсонбезпілотники
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