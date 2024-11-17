В Херсоне и громаде 3 погибших и 9 раненых из-за российских атак

В Херсоне и громаде в результате вражеских обстрелов в воскресенье погибли трое и ранены 9 гражданских.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Детали: В Днепровском районе Херсона утром российские оккупанты с дрона атаковали машину, погибли мужчина 58 лет и женщина 51 год.

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Еще двое раненых - мужчины 37 и 39 лет получили минно-взрывную травму и осколочные ранения. Сейчас они в больнице.

Впоследствии под вражеский обстрел в Корабельном районе Херсона попал автобус, который обслуживает 20-й маршрут. Осколками повреждено стекло, водитель с пассажирами не пострадали.

Позже к врачам обратилась 67-летняя женщина, которая пострадала в результате вражеского обстрела Херсона около 14.30. Врачи диагностировали минно-взрывную травму.

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Обновлено: Позже Мрочко сообщил о третьей жертве российских обстрелов в Херсоне - около 15 часов в Центральном районе Херсона погиб 52-летний мужчина. В результате вражеского обстрела он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью.

Также Мрочко сообщил о еще одной раненой - 70-летней женщине. Она пострадала в результате вражеского обстрела Центрального района города около 15.30. У женщины контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. На момент атаки потерпевшая была в помещении.

Позже председатель ГВА сообщил, что из Антоновки в одну из херсонских больниц доставили трех пострадавших - 38-летнюю женщину и мужчин 31 и 33 лет. В результате вражеского обстрела около 16.00 они получили минно-взрывную травму и осколочные ранения.

Кроме того, к врачам обратился 61-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе около 14.30. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

"На этот час известно о 3 погибших и 9 раненых из-за обстрелов нашей громады со стороны российских оккупационных войск", - отметил Мрочко.