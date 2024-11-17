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Росіяни вбили рибалку під час обстрілу Сумщини

Катерина ТищенкоНеділя, 17 листопада 2024, 17:17
Росіяни вбили рибалку під час обстрілу Сумщини
фото: Сумська обласна прокуратура

Внаслідок ворожого обстрілу Шосткинського району Сумщини у неділю загинув рибалка.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, 17 листопада 2024 року близько 13:00 окупанти з території Російської Федерації з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Зноб-Новгородської громади Шосткинського району.

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Внаслідок атаки ворога загинув 73-річний чоловік, який рибалив на озері.

Пошкоджено медичний заклад, 7 приватних будинків".

Сумська областьвійна
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