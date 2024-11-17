Россияне убили рыбака во время обстрела Сумщины
Воскресенье, 17 ноября 2024, 17:17
В результате вражеского обстрела Шосткинского района Сумщины в воскресенье погиб рыбак.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "По данным следствия, 17 ноября 2024 года около 13:00 оккупанты с территории Российской Федерации из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Зноб-Новгородской общины Шосткинского района.
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В результате атаки врага погиб 73-летний мужчина, который рыбачил на озере.
Повреждено медицинское учреждение, 7 частных домов".