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Россияне убили рыбака во время обстрела Сумщины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 17:17
Россияне убили рыбака во время обстрела Сумщины
фото: Сумская областная прокуратура

В результате вражеского обстрела Шосткинского района Сумщины в воскресенье погиб рыбак.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, 17 ноября 2024 года около 13:00 оккупанты с территории Российской Федерации из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Зноб-Новгородской общины Шосткинского района.

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В результате атаки врага погиб 73-летний мужчина, который рыбачил на озере.

Повреждено медицинское учреждение, 7 частных домов".

Сумская областьвойна
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